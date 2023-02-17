韩国政府：“到2027年为止，将培育10万亿韩元规模的绿色生物产业”. February. 17, 2023 07:38. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 农林畜产食品部16日表示，将推进“绿色生物产业培育战略”，目标是到2027年培养国内产业规模10万亿韩元、出口5万亿韩元、独角兽企业15家。绿色生物是在农业生命资源中应用生命工学技术，为农业和整个前、后方产业创造附加价值的新产业。 政府计划到2027年为止，利用阿联酋主权财富基金及政策金融支援新生企业的绿色生物专用基金筹集1000亿韩元以上。计划通过这一措施，支援种子、微生物、兽药、昆虫、天然物、食品材料等6大领域的企业。 政府将支援反映企业需求的项目型研发和革新技术开发，培养以风险创业为中心的融合人才，与此同时，还将在全罗北道益山市和庆尚北道浦项市、江原道平昌郡等地建立绿色生物风险校园，为风险企业支援试制品开发、市场营销、研究设施。

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