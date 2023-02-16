失眠症治疗APP首次被允许用作数码治疗机器. February. 16, 2023 07:46. by 金素英记者 ksy@donga.com. 政府允许使用治疗失眠症的智能手机应用程序（APP）。该应用程序是治疗疾病或残疾的软件医疗器械--数码治疗机器之一。这是首次对数码治疗机器进行临床验证并允许使用。 食品医药品安全处15日表示，允许使用国内企业Aimmed开发的失眠症认知治疗软件“Somzz”。继美国、德国、英国之后，韩国是世界上第四个允许使用失眠症治疗用数码治疗机器的国家。食品医药品安全处处长吴有京（音）表示：“韩国也迎来了数码治疗机器的时代。” Somzz通过智能手机应用程序实现了治疗失眠症患者的方法之一“失眠症认知行为治疗方法”。失眠症患者根据医生的处方下载该应用程序后，将执行包括睡眠习惯教育、睡眠日记制作、腹式呼吸等训练在内的6~9周的失眠症改善项目。食品医药品安全处相关人士表示：“在国内3家临床试验机构进行了6个月的临床试验，结果显示失眠症严重度在使用Somzz前后，在统计上得到了有意义的改善。”通过精神健康医学科和家庭医学科等专家组成的医疗器械委员会，确认了Somzz的安全性。如果失眠症患者在使用Somzz后仍没有取得治疗效果，将根据主治医生的判断进行药物治疗。 虽然政府下达了使用许可，但实际上失眠症患者使用Somzz还需要一段时间。保健福利部应该先指定可以利用Somzz开处方的医疗机构，继而再讨论是否对Somzz适用健康保险等的程序。目前，国内正在开发治疗失眠症、忧郁症、注意力缺陷行动障碍（ADHD）、轻度认知障碍等的数码治疗机器。

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