正义应当如此. February. 16, 2023 07:45. . 什么是正义？这也是迈克尔•桑德尔教授写的世界畅销书的题目，古代人也曾提出过这个问题。希腊哲学家柏拉图认为，国家存在的目的在于实现正义。17世纪荷兰画家加布里埃尔•梅曲将正义的形象用一幅画（《正义的胜利》•1651~1653年左右•照片）表现了出来。 画面中，身穿白色礼服的正义女神与天使们一起登场。她蒙着眼睛，右手拿着剑，左手拿着秤。脚下是一个衣衫褴褛的年轻男子，痛苦地倒在地上。面具也脱落了，手里拿着标尺。打开的钱包里放着很多硬币。女神践踏的男人是把贪婪和欺骗拟人化。被钱蒙蔽了双眼，欺骗了多少人，天使向他出示了文件等。右边的画面是抱着婴儿的女人和少年跪在地上。头戴哀悼面纱的女人是寡妇，身穿红色衣服的少年是孤儿。她们似乎向女神倾诉自己的苦衷。正义女神用刀惩罚贪欲，向寡妇和少年举起公正的天平。这是保护的姿态。 其实这幅画是画家反映自己人生的。梅曲在出生那年失去了当工人的父亲。当时，即使没有父母一方，也是孤儿。母亲曾是贫困的助产士，虽然带着三个子女再婚，但四次成为寡妇。幸运的是，当时的寡妇们得到了公共慈善机构的资助。梅曲从19岁开始作为专业画家活动，画这幅画是在22岁左右。对于贫穷的青年画家来说，虽然这个世界不是那么容易，但正如题目一样，他相信正义会胜利，因此才能挑战并取得成就。也许这幅画是画家对《正义是什么》的答案。惩罚坏人，保护好人，对任何人都公平，这就是正义。这是一幅让我们反问我们生活的世界是否比柏拉图时代、17世纪的荷兰更公正的画。

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