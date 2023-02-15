在MLB，延长赛“点球决胜”也成为官方规则. February. 15, 2023 07:31. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “点球决胜”在美国职业棒球大联盟（MLB）也成为了官方规则。 据美联社等媒体14日报道，由6名球队相关人士、4名选手、1名裁判组成的MLB比赛运营委员会一致同意将“点球决胜”定为“永久性的”规定。MLB专员罗布•曼弗雷德（音）表示：“球队俱乐部老板会议的结果显示，俱乐部对点球决胜制度已十分熟悉，在球员中间的反应也很好。” MLB因新型冠状病毒感染症（COVID-19）疫情的扩散，直到7月末才在赛季开幕的2020年首次引进了点球决胜制度，之后到去年为止连续3年采取了“临时”点球决胜规定。MLB规定变更后，在季后赛比赛时仍不适用点球决胜规定。 进入延长赛后，将跑垒员放在二垒开始进攻的点球决胜逐渐成为“标准规则”。世界棒球垒球联盟（WBSC）从国际棒球联合会（IBAF）时期的2008北京奥运会开始使用该制度，下个月举行的世界棒球经典赛（WBC）也将适用点球决胜规定。 MLB比赛运营委员会当天还决定加强野手登上投球土墩的条件。从新赛季开始，在领先10分以上时，只有在第9局以后才能上场，在输球时，无论局数如何，只有在领先8分以上时才能让野手上场。到去年为止，只要相差6分以上，无论局数多少，都可以让野手上场。

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