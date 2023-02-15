2022年韩国核能发电量创历史新高……恢复到实施“脱核电政策”之前的水平. February. 15, 2023 07:31. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 去年核电站的发电量创下了历史最高纪录。核电站发电比重达到6年来的最高值，恢复到了文在寅政府实施“脱核电政策”之前的水平。 据韩国电力公社14日发表的《12月电力统计月报》显示，去年全年核电站发电量为17.6054万吉瓦时（GWh），比前一年（15.8015万吉瓦时）增加了11.4%。 核电站发电量超过17万吉瓦时尚属首次。这比2015年创下的最高值（16.4762万吉瓦时）多出1万吉瓦时以上。 在全体发电量（59.4392万吉瓦时）中，核电站所占的比重为29.6%，是自2016年（30.0%）以后的最高值。核电站发电比重到2016年为止平均维持在30%左右，文在寅政府上台第一年的2017年下降到26.8%，2018年为23.4%，2019年为25.9%，2020年为29.0%，2021年仅为27.4%。 电力销售企业韩国电力从发电公司韩国水力原子能购买的核电站电力交易量去年为16.7102万吉瓦时，创下了历史最高纪录。以去年为基准，核电站发电单价为年均每千瓦时（kWh）52.6韩元，较烟煤（158.0韩元）、无烟煤（202.7韩元）、液化天然气（LNG•240.5韩元）等其他发电源更便宜。 尹锡悦政府为了能源安全和电力供需稳定化，正在持续开展扩大核电站的政策。继去年完成计划预防整顿的韩蔚1号机、韩光2、3号机、古里2号机、月城3号机之后，12月竣工并投入商业运营的新韩蔚1号机也增添了力量。政府通过《第十次电力供需基本计划》，决定到2030年将核电站发电比重增加到32.4%。

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