俄罗斯的大攻势. February. 14, 2023 07:47. . 俄罗斯-乌克兰战争已经过去一年了。之前预测的最糟糕的情况是长期消耗战。西方主要国家和中国、伊朗等俄罗斯友邦也间接参与了这场战争。这种方式的坏处是，随着战争持续时间延长，支援国即使不受物理冲击，也要因严重的内伤和后遗症而受苦。这场战争将以这样的特点载入世界史。 去年俄罗斯的战略和战术错误太明显了，所以很容易预测。对历史学持怀疑态度的人说：“人类有没有通过历史的教训，不再重复同样的错误？”虽然听起来有些令人沮丧，但去年的俄罗斯表现出了其精髓。他们甚至无视在该土地上自己摊开的第二次世界大战的教训。 这次攻势难以预料。首先，交战双方对战力的信息过于有限。更困难的部分是俄罗斯表现出多大的变化。以战车为先导，大兵力在平原上疾驰的大攻势，空中和地面、支援、后勤能力要精准配合。但是，虽然30万人看起来像大兵力，但30万人却无法发动这种攻击。如果不集中于战术目标，分散进攻，效果会更加差。虽然攻势的效果在初期看起来像是要夺取胜利，但战争持续能力和精准度会迅速下降。 大攻势是虚张声势，如果集中于特定战术目标，在初期就会展现出优势。但是战术和后勤运用能力仍然不成熟。这种能力绝对不可能在短期内提高。如果是这样，就应该用火力和人海战术来推进，但这也会迅速耗尽战争持续能力。 俄罗斯的战略目标是最扑朔迷离的。俄罗斯方面的一线指挥官似乎也不知情。也许眼下目标是，直到西方经济停滞不前、西方援助中断为止，进行体力战。那么，即使现在很难预测，只要攻势开始，战况就会变得容易预测。虽然全世界都会因痛苦而叹息。

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