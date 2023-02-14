利用AI技术，重现6•25英雄的生动形象. February. 14, 2023 07:47. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 国家报勋处为迎接停战70周年，将推进把参加6•25战争的国军和联合国军褪色的黑白照片利用人工智能（AI）技术复原为高分辨率彩色照片的事业。其宗旨是铭记70年前守护大韩民国自由与和平的英雄们的生动形象。 报勋处将于14日在首尔钟路区成均馆大学600周年纪念馆举行“不朽的6•25战争英雄，重返青年”事业签约仪式。国家报勋处处长朴敏植、自生医疗财团社会贡献委员长申民植、成均馆大学校长柳志范、生存参战英雄和遗属等将出席。 根据业务协约，自生医疗财团将企划、赞助事业，报勋处将在生存参战勇士和遗属的协助下，提供6•25参战英雄的黑白照片。成均馆大学将邀请软件系和人工智能系的学生参与，将黑白照片复原成彩色照片。在复原工作中，将利用AI面部图像复原（GFP-GAN）及面部复原（Face Restoration）技术。 在签约仪式上，6•25战争时首次出击100次战斗机的空军传说金斗万将军、在谍报作战和野战中立下无数功绩的金东石大校的长女歌手陈美玲、在兴南撤退作战时救出10万名难民的美国海军陆战队大校爱德华•波尼的曾孙本杰明•波尼将出席，并提供复原用黑白照片。报勋处首先将美国政府选定的“6•25战争四大英雄”的照片选为复原对象。他们分别是联合国军总司令道格拉斯•麦克阿瑟将军、马修•李奇微将军、白善烨将军、金东石大校。 另外，被选为“本月战争英雄”的国军、联合国军参战勇士中留有照片的100多人、生存参战勇士珍藏的6•25战争当时的照片等也是复原对象。报勋处计划今年3~4月通过6•25参战有功者会全国各支部、分会、报勋官署接收生存参战勇士的6•25战争当时的照片，并于5~6月进行复原工作。 报勋处相关人士表示：“复原后的照片将制作成相框转交给参战勇士和遗属，同时计划在停战70周年（7月27日）前后另行举行展示会，并作为相册发行。”

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