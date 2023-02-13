现代汽车集团连续两年在美国JD Power质量调查中排名第一. February. 13, 2023 07:46. by 金在亨 monami@donga.com. 现代汽车集团在美国最高权威的“耐久品质调查”中压倒日本汽车，连续两年被认可为最高品质的汽车集团。继对新车质量的好评之后，现代汽车在购买车辆后耐久性方面也得到了很高的技术评价，巩固了全球汽车名家的地位。 据现代汽车集团12日透露，在美国市场调查企业JD Power发表的2023年耐久质量调查中，包括高级车品牌在内的31个品牌中，劳恩斯（144分）排在第二名，起亚（152分）排在第三名，现代汽车（170分）排在第八名。从各集团的平均分数来看，现代汽车集团在丰田集团（163分）、通用汽车集团（165分）等16个汽车集团中得分最低，为160分。 作为排名计算标准的分数，是购买车辆3年的顾客对184个项目的质量满意度进行评价后统计的，越低意味着满意度越高。此次耐久质量调查是以2019年7月至2020年2月在美国销售的31个品牌、227个车型（30062辆汽车）为对象实施的。 继去年同一调查之后，现代汽车集团连续两年被提名为具备最高耐久品质的汽车集团。去年发表耐久质量调查时，现代汽车集团平均分数为147分，超过丰田集团（158分）、通用汽车集团（172分），第一次登上榜首。 今年起亚在18个普通品牌中得分最低，连续3年获得“最佳普通品牌奖”，以较大差距领先于三菱（167分、第四名）、丰田（168分）等日本汽车品牌。起亚的K3（当地名：福瑞迪）、K5（Optima、中型车）、狮跑在3个车级（准中型车、中型车、准中型SUV）中包揽了“最佳品质奖”。 去年在普通品牌中排名第三的现代汽车今年与日产、Mini并列第六名（均为170分）。劳恩斯在13个高级车品牌中，继日本雷克萨斯（133分）之后位居第二。劳恩斯与其他日本高级车品牌英菲尼迪（第五名，205分）、讴歌（第七名，211分）等拉开了超过60分的分数差距。 耐久质量调查与JD Power的“新车质量调查”一起，被认为是美国消费者购买汽车时标准的两大尺度。现代汽车集团的起亚2016年在集团历史上首次登上了新车质量调查的第一名等，此前在新车质量评价中取得了很好的成果。现代汽车集团在评价车辆事后管理能力的新车质量调查上也开始取得名列前茅的成绩，是从2020年以后开始的。业界相关人士表示：“最近现代汽车集团的弱点是耐久性。正如日本汽车品牌在品质得到认可后，在北美市场的增长势头迅猛一样，现代汽车集团（通过此次评价）也可以期待质量的增长。”

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