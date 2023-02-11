土耳其、叙利亚大地震死亡人数超过2.1万人. February. 11, 2023 07:11. by 洪禎秀 hong@donga.com. 9日（当地时间），在肆虐土耳其和叙利亚的7.8级地震中死亡的人数超过了2.1万人。这远远超过了2011年东日本大地震当时的死亡人数（1.9846万人）。据美国有线电视新闻网（CNN）等外电统计，截至地震发生第四天的当天，累计死亡人数在土耳其为1.7674万人，叙利亚为3377人。据推测，两国总受伤人数达7.8万人以上。 美国《纽约时报》（NYT）等媒体报道说，在主要受灾地区，露天停车场和体育馆等变成了巨大的尸体安置所，惨淡的情景接连不断。在土耳其哈塔伊省一家医院的露天停车场，数百个尸体保管挂袋成排摆放着。在卡赫拉曼马拉什省的一个公墓里，没有正式的墓碑铭，用笔写上名字的木雕排起了长队。《纽约时报》报道说，很多人根据在灾难或缺水的情况下进行的伊斯兰式葬礼程序，用沙子和泥土擦拭尸体后紧急埋葬。 有人担心，死亡人数短期内或将继续大幅增加。地震专家、伊斯坦布尔理工大学教授厄布奎恩•艾哈迈特•埃尔赞在自己的推特上推测说：“最多有20万人被困在倒塌的建筑物残骸中，但几乎没有生存的可能性。” 美国地质调查局（USGS）当天推测，死亡人数超过10万人的概率是24%。地震后的第一份报告显示为0%，8日为14%，但仅两天就提高了10个百分点。进入本世纪以来，死亡人数超过10万人的地震仅仅是2004年和2010年发生的两次地震海啸。2004年在印度尼西亚、印度、斯里兰卡等地死亡，2010年在海地分别死亡22万人以上。

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