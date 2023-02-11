金艺琳暂列ISU四大洲锦标赛短节目冠军，有望连续两届获得奖牌. February. 11, 2023 07:10. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国女子花滑选手金艺琳（20岁•檀国大学）登上了国际滑联（ISU）四大洲锦标赛短节目第一名。 10日，在美国科罗拉多州科罗拉多斯普林斯布罗德莫世界竞技场（The Broadmoor World Arena）举行的花样滑冰女子单人滑短节目比赛中，金艺琳的技术得分39.35分，艺术表现分33.49分，总分72.84分，在23名选手中暂列第一。72.84分也是金艺琳本赛季的短节目最高分。 四大洲锦标赛允许亚洲、美洲、大洋洲、非洲等欧洲以外的四大洲的运动员参赛。金艺琳去年在该大赛上获得了铜牌。在11日中午12时开始举行的女单自由滑比赛中，金艺琳将挑战继2009年金妍儿（33岁•退役）之后时隔14年再次获得金牌。 金艺琳在赛后表示，“获得赛季最佳分数，真的很幸福。因为赛场高度比较高，所以正在把重点放在体力上进行训练”，“希望在自由滑中以好的演技站上领奖台。”金采妍（17岁•修理高中）以71.39分排在第3位，去年在该比赛上获得银牌的李海仁（18岁•世华女子高中）以69.13暂列在第6位。 男子组“卫冕冠军”车俊焕（22岁•高丽大学）在当天的单人短节目中技术得分41.95分、艺术表现分42.82分，被扣1分，获得了83.77分，暂时排在第5位。

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