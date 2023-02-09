叙利亚地震灾情严重，因关闭叛军控制区边界而难以救助. February. 09, 2023 07:49. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 虽然遭受了超过2500人死亡等严重地震灾害，但叙利亚政府没有开放国境，国际社会的支援人力和救护物品实际上成了无用之物。有预测称，叙利亚西北部地区90%的居民将面临严重的危机。 美国《纽约时报》等媒体当地时间7日报道称，国际社会几乎无法援助阿勒颇、哈马、拉塔基亚等遭受此次强震灾害的叙利亚西北部主要城市。这是因为，从土耳其南部通往叛军控制的这些地区的唯一运输通道因地震被切断，外部支援实际上已经中断。 据《纽约时报》报道，在持续13年内战的叙利亚，巴沙尔·阿萨德政权和提供军事、经济援助的俄罗斯在2021年切断了通往叛军势力控制的叙利亚西北部的所有边境。但是，作为海外救助团体可以直接接近的国境通道，只剩下巴卜-哈瓦。但6日的强震导致通往巴卜-哈瓦的道路受损并关闭，外部支援的唯一途径被堵住。 《纽约时报》报道说，从土耳其方向通往巴卜-哈瓦的道路上，装载建筑材料和救援物资的车辆排起了长队，一动不动。因此，在遭受严重地震灾害的叙利亚西北部地区，救援活动只能依靠由平民组成的“白盔”即叙利亚民兵进行。“白盔”志愿者对美国《华尔街日报》表示：“虽然在废墟中听到人们求救的呼声，但无能为力。” 除巴卜-哈瓦以外，阿萨德政权也没有开放其他国境通道，也没有向国际社会请求援助。有人批评说，是不是对叙利亚叛军地区的地震灾情“置之不理”。虽然美国和欧盟国家表示将向叙利亚派遣救援队，但叙利亚政府没有做出任何反应。德国外交部长贝尔伯克敦促“全面开放土耳其和叙利亚之间的边境”。

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