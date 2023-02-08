谷歌人工智能聊天机器人也将问世……“被问及太空望远镜时，能针对9岁儿童作出回复”. February. 08, 2023 07:51. by 南惠贞记者、全南赫记者 namduck2@donga.com,forward@donga.com. 谷歌正式宣布推出人工智能聊天机器人“巴德”（Bard）。有分析认为，人工智能聊天机器人“聊天GPT”上市仅两个月，月活跃用户数就突破1亿人，掀起了一股旋风，谷歌全面公开了巴德，正式展开对话型人工智能市场霸权竞争。 谷歌计划，与聊天GPT不同，巴德通过可以实时更新信息、能够进行有洞察力的回答，主导包括搜索市场在内的对话型人工智能生态系统。 ○ 谷歌推出对抗聊天GPT的人工智能聊天机器人巴德 谷歌母公司字母表的首席执行官桑达尔·皮查伊当地时间6日通过本公司的博客表示：“谷歌一直在开发以‘LaMDA’（Language Models for Dialog Applications）为基础的、名为巴德的实验性对话型人工智能服务，今天决定向值得信赖的测试者公开，计划在今后几周内广泛提供给普通用户。” 巴德意为“诗人”，是以谷歌的人工智能语言模型LaMDA为基础驱动的聊天机器人。据悉，LaMDA以1370亿个参数为基础，学习了30亿个文件和11亿个对话。据悉，谷歌人工智能开发者去年5月主张，LaMDA“具有与人一样的知觉能力”，具备了强大的语言生成能力。 当时谷歌考虑到伦理问题等波及效果，一直不愿意公开LaMDA。但是，随着有观察人士认为，聊天GPT可以代替谷歌搜索，谷歌启动意味着严重危机警报的“代码红色”，为了不被夺走人工智能市场的主导权，加快了LaMDA的公开速度。 谷歌表示，巴德是以容易理解的方式提取搜索复杂信息和多种观点的人工智能服务。据介绍，从“钢琴有几个键盘?”等单纯的问题开始，到“钢琴或吉他中哪个更容易学，各自需要多少练习?”等要求洞察力的提问，巴德都可以用长文进行回答。 聊天GPT和巴德的最大区别在于能否实时更新。目前，聊天GPT以到2021年为止学习的数据为基础，回答用户的提问，对最新新闻的回答等存在局限性。但是巴德以谷歌搜索引擎搜索到的数据为基础提供回答，因此可以对最新热点进行更新。 据谷歌在博客上介绍的资料显示，如果向巴德提出“如何向9岁的孩子说明‘詹姆斯·韦伯太空望远镜’的新发现”的问题，巴德就会提供包括“太空望远镜在2023年发现了被称为‘绿色豌豆’的众多星系”等最新信息的内容。 ○ 科技大厂之间的对话型人工智能竞争加剧 随着谷歌正式进入对话型人工智能市场，预计与对聊天GPT开发公司“Open AI”进行大规模投资的微软的竞争也将加剧。两家公司都决定在搜索引擎领域引进对话型人工智能，预计搜索广告市场上平台之间的竞争将首先深化。 微软以聊天GPT为基础，推出了自动概括会议内容的业务用程序，并推进在本公司搜索引擎服务“Bing”上启用聊天GPT，加强聊天GPT和本公司服务之间的联系。Excel、Word等文件制作程序也将适用生成人工智能。谷歌也计划将巴德引入本公司搜索引擎，并于下月以语言API（应用编程接口）的形式向个人开发者或创作者提供生成人工智能，从而扩大本公司人工智能技术生态系统。 虽然没有透露具体内容，但Open AI首席执行官萨姆·奥尔特曼通过推特表示，自己目前位于微软总部所在地美国华盛顿州雷德蒙德，在明天的活动即将举行之际，他“非常兴奋”。因此有观察人士认为，此次活动可能与微软服务和聊天GPT的结合有关。

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