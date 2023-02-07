MZ一代劳动协议体出台，应代替理念偏向的工人运动. February. 07, 2023 07:43. . 以青年层为主轴的MZ一代工会最近决定成立“刷新劳动者协议会”。参与的工会有首尔交通公社的“正确工会”、LG电子的“以人为中心的白领工会”等8处。虽然工会成员的年龄层多种多样，但核心是30多岁。向往“公正和双赢”的工人运动的青年工会摆脱了民主劳总和韩国劳总两大工会的阴影，正在提高声音。 MZ工会的联合动向之所以受到关注，是因为其目标是摒弃理念偏向，集中于提高工会成员权益等工会本来的功能。MZ工会被以中老年、制造业现场工人为中心的现有工会所掩盖，未能获得发言权的青年、白领劳动者为中心。刚开始是从对奖金决定过程提出不满等开始的。但现在反对与外部势力联系的政治罢工等过激斗争，正在向获取劳动者实利的方向进化。 他们从对各种悬案的反应开始，就与现有工会不同。作为劳动改革的一环，对于政府推进的工会会计账簿公开，民主劳总、韩劳总强烈反对，称“这是侵犯工会自主权”。相反，MZ工会表示，“会计透明性是理所当然的事情”，自发地详细公开详细到几千韩元单位的工会费使用明细。去年底发生民主劳总“货物联盟”拒绝运输事件时，首尔地铁工会考虑到年轻工会成员的反对，曾急忙结束了声援罢工。 青年们对工会的看法也发生了变化。《东亚日报》采访组以MZ一代为对象进行的舆论调查中，74%的应答者表示，“工会的政治活动不合适”。65%的人回答称，“在创造青年就业岗位方面，（现有）工会的作用是负面的”。MZ工会协议体代表强调：“核心价值是与公司共赢、公正评价”，正确理解了青年一代劳动者的心情。 MZ工会协议会所属工会成员人数还只有5000名左右。这不及123.8万名韩劳总和121.3万名的民劳总的1%。在公司内部，被两大工会排挤，连工资、团体协商桌都坐不上。但是，同意他们意愿的青年工会成员很有可能还会增加。希望他们能给延续数十年的韩国矛盾的劳资关系注入共赢、合作的新风。

한국어