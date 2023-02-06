美国击落侵犯领空的“中国侦察气球”……中国指责美国“反应过度”. February. 06, 2023 07:56. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 美国当地时间4日出动F-22战斗机等击落了侵犯本国领空的中国侦察气球。该气球在美国上空被捕捉到已有7天，据推测对有核武器的核心军事基地等进行了侦察。拜登政府强烈批评说：“这是不可接受的主权侵害。”此前，中国曾表示遗憾称这是“偶发事件”。但在侦察气球被击落后，中国反驳称这是“执意动用武力、明显反应过度”，美中矛盾正在加剧高潮。 美国国防部长劳埃德·奥斯汀当天发表声明说：“根据拜登总统的指示，北方司令部战斗机在南卡罗来纳州海岸领空成功击落了中国派出的高空侦察气球。”拜登也表示“我指示予以击落。” 据美国国防部透露，当天下午2时39分，侦察气球经过陆地进入大西洋后，从弗吉尼亚州兰利基地出击的F-22战斗机发射了空对空导弹。当时，拜登政府采取了停止附近3个机场飞机起飞的“地面停留”措施。美国联邦调查局和海岸警卫队计划收集并调查坠落在大西洋的侦察气球残骸。 中国侦察气球上个月28日侵犯美国阿拉斯加领空后，经过加拿大，1日和2日分别经过蒙大拿州马尔姆斯特罗姆空军基地和密苏里州怀特曼空军基地上空，横跨美国领土长达7天。这两个地方是部署洲际导弹等核武器和战略轰炸机的核心军事基地。 奥斯汀表示：“这是侦察美国战略基地的监视资产。这是不可接受的主权侵害。”这是把中国气球定性为军事监视侦察用气球，预告了强有力的应对。拜登政府3日突然取消了国务卿布林肯原定于5日对中国的访问。此前，布林肯与中国外交司令塔中央外事工作委员会办公室主任王毅通电话，就侦察气球侵入领空一事表示抗议。 中国3日在布林肯取消访华日程后表示：“飞艇是从中国出发的，是民用性质，用于气象等科学研究。飞艇因不可抗力而误入美国，对此表示遗憾。”但是4日侦察气球被击落后，中国外交部发表声明说：“美国国防部也表示该气球不会对地面造成军事、人身威胁。在此情况下，美方执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例。”声明还表示，“中国将坚决维护有关企业的正当权益”，暗示将采取追加应对措施。

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