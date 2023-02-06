福祉部提出“讨论把免费乘车年龄上调到65岁”……老人会表示“反对”. February. 06, 2023 07:55. by 金素英记者、世宗=崔慧玲记者 ksy@donga.com、herstory@donga.com. 关于上调老人免费乘坐地铁年龄的讨论，保健福利部决定就《老人福利法》中的“65岁以上”敬老优待条款接受法制处的权威解释和专家的建议。 现行《老人福利法》规定：“国家或地方自治团体可以让‘65岁以上的人’免费或打折使用运输设施。”大邱市等对此的立场是，法律上规定的年龄不是“从65岁起”，而是“65岁以上”，因此即使不修改法律，将免费乘车年龄上调到70岁以上也没有问题。大邱市解释说，如果是“65岁以上”，66岁和70岁都可以。 福祉部相关人士5日就此表示：“（对于《老人福利法》中关于年龄的解释和调整的必要性）正在内部进行商议。在讨论法律解释的同时，还将进行专家咨询。”福利部是规定老人免费乘坐地铁年龄的《老人福利法》的主管部门。执政党和政府3日表示，作为消除老人免费乘车带来的赤字的方案之一，将讨论上调老人标准的问题。 如果得出大邱市的“65岁以上”解释是正确的结论，将开启调整适用地铁免费乘车年龄的道路。现行《老人福利法》规定，对于65岁以上的老人，国家或地方自治团体可以决定运输设施的免费或折扣。其中也包括故宫、博物馆、公园等的敬老优待。 首尔市5日也强调：“地铁无票运输是国家事务性质，是国家的责任。”这是因为，对于首尔市要求国家补偿老人地铁免费运输带来的损失，企划财政部当天表明立场称难以接受。企划财政部的逻辑是，国家和地方自治团体分别分担铁路和城市铁路运营的作用，而且也没有法律上的根据由国家来负担费用。 自1984年开始实行免费乘车制度以来，39年来，年龄标准从未有过改变。但是与实施该制度当时不同，老年人口比重大幅增加。与1984年占总人口5.9%相比，65岁以上的比率去年已增至17.5%。预计到2050年将超过40%。因此有人指出，地方自治团体承担免费乘车运营带来的赤字负担过大。 首尔女子大学社会福利学教授郑在勋（音）表示：“为了减轻未来一代的负担，现在应该尽快就提高老人年龄进行讨论。”随着低生育、高龄化，社会对老人年龄调整的讨论已经成熟，但也有不少人反驳说，现在还为时尚早。大韩老人会会长金浩一（音）表示：“韩国的老人贫困率是世界最高水平。在不考虑老人健康和福利的情况下，为避免地铁赤字而提高年龄的做法是不可取的。”

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