权纯雨将在戴维斯杯第一单打比赛中与博格斯对决. February. 04, 2023 07:58. by 黃奎引 kini@donga.com. “当然会有负担感，但因为是在韩国举行的比赛，所以决定享受压力。” 韩国男子网球招牌选手权纯雨（26岁•唐津市厅•世界排名第61位）3日在首尔松坡区奥林匹克公园室内网球场举行的2023戴维斯杯最终预选赛对阵抽签结束后做出了上述表示。 戴维斯杯是国际网球联合会（ITF）主办的男子国家对抗赛，韩国将于4、5日在奥林匹克公园室内网球场与比利时争夺世界组（16强）的出线权。从1960年开始参加该比赛的韩国继1981年、1987年、2008年之后，去年也成功晋级了世界组。 韩国要想在参加该大赛的历史上首次连续两年保持进军世界组的纪录，必须在以4场单打、1场双打进行的此次对决中取得3场胜利（及以上）。比利时是1904、2015、2017年在该大赛上三次获得亚军的世界强队。 在4日上午11时举行的首场比赛中，权纯雨将面对世界排名第115位的吉朱•伯格斯（24岁），争取旗开得胜。接着洪成灿（26岁•世宗市厅•第237位）将与排名第41位的老将大卫•戈芬（33岁）展开对决。 5日，四名选手将交换对手进行比赛。权纯雨先对阵戈芬，然后洪成灿与博格斯展开对决。首次与戈芬交锋的权纯雨表示，“戈芬是我从小就经常看到并模仿的选手。可能是因为这个原因，我俩的比赛风格相似”，“比起负担感、紧张感，更想快点进行比赛。” 在5日举行的首场双打比赛中，宋旻奎（33岁•KDB产业银行）-南智星（30岁•世宗市厅）组合将面对约兰•布利根（30岁）-桑德•吉莱（32岁）组合。

한국어