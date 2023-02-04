战胜心理创伤的共鸣的力量. February. 04, 2023 07:58. by 崔智善 aurinko@donga.com. “活着就会活下去。希望我们能一起守护在彼此身边。” 全世界人民遭受集体心理创伤的新冠病毒感染症（COVID-19）疫情、仅通过观看相关视频就留下精神后遗症的梨泰院万圣节惨案、依然在国民心中留下伤痕的世越号惨案…… 作为首尔圣母医院教授、大韩心理创伤压力学会创立会长的作者介绍了多种社会灾难和诊疗事例，帮助理解心理创伤。他指出了韩国社会对心理创伤的理解和感受性不足，并强调“最重要的是守护在受害者身边，让其需要帮助时触手可及”。 “心理创伤（trauma）”的古希腊语源具有“被打穿”的意思。当我们被撕出一道口子，遭受严重的内心伤时，我们就受到了心理创伤。经历特定事件后，如果过着与以前不同的生活，那将超越压力，接近心理创伤。因为这意味着受到了足以改变人生方向的压倒性的影响。 引发心理创伤的最大因素是“安全感的丧失”。新冠病毒疫情导致“新冠蓝（新冠忧郁症）蔓延是因为担心感染而选择社会孤立的人增加。如果个人的紧张程度提高，就有可能留下心理创伤。据一项研究，对63名中东呼吸综合征（MERS）患者进行了2年的追踪观察，结果显示，患病后感到慢性疲劳的人对自杀的想法更多。 如果周围的人和社会不能产生共鸣，心理创伤的痛苦将进一步加深。例如，向去年发生的梨泰院万圣节惨案的受害者指责“为什么去了梨泰院？”，对世越号遇难者家属的回帖暴力也伤害了遇难者家属等。作者指出，“源于厌恶和偏见的发言，是再次用火去炙烤心灵受到严重灼伤的人的明目张胆的暴力。”

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