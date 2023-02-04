起锚的双赢工资委员会，应该建立按劳取酬的体系. February. 04, 2023 07:58. . 以把根据工龄得到报酬的现有工资体系转换为以职务和成果为中心的体系、改善劳动市场双重结构为目标的双赢工资委员会前天成立。这是旨在对现政府劳动改革课题之一的工资改革提出对策的社会对话机构。双赢工资委员会计划在4月份发表工资制度改善企业支援政策，9月份出台为扩大双赢工资的发展蓝图。 很久以前就有人指出，应该修改不能正确反映生产效率、灵活性也低下的韩国式年功序列制、定岗年薪制工资系统。工龄30年的韩国大企业职员的工资是工作1年的职员的2.87倍。与2.27倍的日本、1.65倍的欧盟等相比，基于资历的工资差异很大。在西方企业，根据职务和业绩的报酬已经普遍化，相当于定岗年薪制鼻祖的日本也在迅速转变为根据职务、作用的报酬体系。 落后于时代的定岗年薪制带来了很多副作用。由于企业想减少生产效率下降的高年薪中老年劳动者，因此40岁后半到50岁出头的提前退休成为常态。因工会而难以裁员的大企业、公共企业则减少了青年新职员招聘，组织正在老化。尽管如此，300人以上的企业中仍有62%是定岗年薪制。 分为正式员工、非正式员工、外包、转包、大中小企业等劳动市场的双重结构也是韩国经济的痼疾。受到强硬工会保护的正式员工、外包员工工资急剧上涨的时候，非正式员工、转包工人正在为低工资而挣扎。去年6月至8月，正式员工的月平均工资为348万韩元，非正式员工的月平均工资为188万韩元，差距拉大到了160万韩元。这是有统计以来的最大值。即使是同样的正式员工，中小企业职员的工资也只有大企业的60%。 双赢工资委员会表示，将研究把工资体系改为以职务和业绩薪酬制的企业给予税制奖励、对坚持定岗年薪制的企业给予不利影响的方案。要反映“按劳取酬”的MZ一代的呼声，提出具有实效性的非正式职工、转包劳动者的待遇改善对策。政府在提高国营企业职务、绩效工资制引进速度的同时，还要制定将公务员的业绩和薪酬联系起来公平的工资系统。

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