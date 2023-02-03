美联储再次把利率上调0.25个百分点……时隔11个月改为“婴儿小步”. February. 03, 2023 07:53. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国中央银行美联储当地时间1日采取了把基准利率上调0.25个百分点的“婴儿小步”。时隔11个月，从高强度紧缩恢复到了正常速度。美联储主席鲍威尔首次提及“通货紧缩（disinflation）”，暗示此轮加息即将结束。 美联储当天在联邦公开市场委员会例行会议上，一如此前的预测，把基准利率从4.25%-4.50%上调到4.50%-4.75%，上调了0.25个百分点。与韩国（3.5%）的利率差距扩大到1.25个百分点。 鲍威尔在公开市场委员会会议结束后举行的记者会上表示：“美联储为了2%的物价上涨率目标，认为继续上调利率是合适的。”他还说，出售美联储持有的债券，吸收市场流动性的量化紧缩（QT）也将“以相当大的规模”继续进行。不过，鲍威尔预告“还要上调利率两三次（acouple of more）”，同时表示“可以说首次进入了通货紧缩初期”。他在记者会上使用“通货紧缩”一词多达15次。 市场上期待从去年开始持续的美联储利率上调周期进入了收尾阶段。在纽约股市，以对利率敏感的技术股为中心的纳斯达克指数暴涨2.0%，美元指数下降到去年4月的水平等，市场的乐观论扩散。由于美元贬值，韩元对美元的汇率也在盘中跌至1210：1，自去年4月7日以后10个月来首次跌至1220：1以下。 市场的关注焦点集中在何时结束利率上调。虽然鲍威尔表示将“再上调两三次”利率，但市场认为，3月份采取“婴儿小步”后，将结束利率上调。

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