“如果韩国人口持续减少，2050~2060年的平均增长率将下降到0.9%”. February. 03, 2023 07:53. by 朴民優 minwoo@donga.com. 有预测称，如果低生育•高龄化趋势持续下去，韩国经济增长率将在2050年以后年均下降到1%以下。这是警告，如果不能通过资本投资或技术革新等克服人口减少导致的劳动力不足，韩国经济将陷入长期低增长的泥潭。 韩国经济学会会长、高丽大学经济学教授李钟华（音）2日在首尔高丽大学国际馆举行的“2023经济学共同学术大会”上发表基调演讲，并说了上述这一番话。据李教授当天发表的《人口减少的增长模式和对韩国经济的适用》论文显示，2050~2060年韩国的年均国内生产总值（GDP）增长率为0.9%，人均GDP增长率为2.3%。这是假设统计厅未来人口推算，预测韩国经济增长率的结果。 人口结构的变化不仅影响劳动力，还影响资本投入和技术进步。假设技术进步率和人力资本增长率维持目前水平的模型显示，2050~2060年GDP增长率为1.5%，人均GDP增长率为2.9%。相反，如果物质资本投资率逐渐下降，GDP增长率将下降到0.2%，人均GDP增长率将下降到1.5%。李教授表示：“如果韩国经济能够维持高技术进步、提高劳动力质量、维持高物质资本投资率，用资本和技术代替不足的劳动，就可以沿着高增长路径持续发展。” 由韩国经济学会主办的“2023经济学共同学术大会”将持续到3日，为期两天。第二天，对外经济政策研究院院长金兴钟将以“经济安保，改变世界经济模式”为主题进行主题演讲。此次学术大会共有来自58个经济学相关学会的1500多名研究者参加，将发表450多篇论文。

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