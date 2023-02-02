高物价下，“自我开发新年特需”失踪. February. 02, 2023 07:38. by 金素敏记者 somin@donga.com. 1日下午，位于首尔钟路区语学班街头的A语学班咖啡厅里没有一名客人。以前上课前后，这里都是背英语单词或与外教交流的学员。80多人规模的自习室也只有三四人。语学班相关人士表示：“本来1、2月份的自我开发需求很高，再加上寒假，听课生也增加很多，但是今年突然没人来了。因为没有学生，咖啡店关门的时间也从晚上10点提前到了下午4点。” 受高物价的影响，自我开发领域的“新年特需”正在消失。因为年初果断投资自我开发的人很多，所以语学班和健身房等是关键，但在消费寒流中，勒紧裤带的消费者们开始削减自我开发费。 一线健身房通常在1、2月份新咨询最多，但今年的注册率还不到往年的一半。首尔市龙山区的B健身房社长表示：“在经济萧条中，人们通常会减少即使不做也没有影响的东西。受利率上调的影响，无息分期付款期限的缩短也产生了影响。”由于运营困难，最近还出现了没有浴室的健身房。因为洗理费每月开销100万-300万韩元，是一个巨大的负担。另一名健身房相关人士表示：“会员减少了，但电费、水费、煤气费、打工者人工费、建筑物租赁费等固定费用预计比前一年上涨10%，令人担忧。” 去年在年轻人之间掀起的高尔夫人气也受了挫。去年开始学习高尔夫的金某（33岁）今年正在考虑是否重新注册。因为每3个月花费80万韩元左右的高尔夫课程让人感到负担。金某说：“我想从本月开始只使用每月10万韩元的健身房。” 年初往往充满活力的补习班氛围也与往年不同。上班族郑某（30岁）在打听英语会话补习班时，因为对每周一次授课每月24万韩元的补习费感到负担而放弃了。一直接受4次30万韩元的吉他个人辅导的金某（35岁）说：“今年煤气费上涨了20%，但每月在业务爱好上花30万韩元的支出感到有负担，所以把辅导周期改为两周一次。” 随着首先削减需要闲钱投资的自我开发领域支出的人增加，个体户、小商工的困难正在加重。今年2月，小工商业者展望景气指数为72.5，比上个月下降了5.3点，连续两个月呈下降趋势。该指数越低于100，意味着预测经济恶化的工商业者越多。

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