逾七成韩国国民认为“韩国需要独自进行核开发”. January. 31, 2023 07:48. by 申나리 journari@donga.com. 据调查，每10名国民中就有7人认为韩国有必要独自进行核开发。 据民间研究机构崔钟贤学术院30日发表的《朝核危机和安全状况认识》舆论调查结果显示，76.6%的受访者认为“韩国有必要独自进行核开发”。对于韩国的核开发能力，72.5%的应答者给予了肯定的评价。韩国国民对韩国自主核开发的支持率自2021年12月芝加哥国际问题协议会舆论调查（71%）以来一直维持在70%左右。此次调查结果是近两年调查中的最高值。崔钟贤学术院委托韩国盖洛普于去年11月28日-12月16日以1000名18周岁以上的成年男女为对象，以一对一的面试调查方式进行了此次调查。 在调查中，对于是否认为美国在韩半岛发生紧急情况时行使核遏制力的回答中，“是”（51.3%）和“不是”（48.7%）的回答相近。另外，61.6%的受访者对韩国为应对朝鲜核威胁而采取的应对战略表示“不知道”。这意着，国民对美国的延伸威慑意志和政府的应对战略都不充分信任。 对于韩美日三方安保合作的可能性，肯定的应答者占71.9%。51%的人赞成驻韩美军在韩半岛部署萨德系统。

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