角色互换. January. 31, 2023 07:46. . 随着中共军介入6•25战争，联合国军撤退到38线以南，战争的前景变得绝望，偏偏美军8军司令官沃克中将因车祸死亡。作为继任者被紧急派往前线的是马修•李奇微。李奇微在二战期间作为第82空降师团长参加了诺曼底登陆作战，之后担任第18空降师团长。虽然他不太喜欢麦克阿瑟，麦克阿瑟也很清楚这一事实，但麦克阿瑟还是指定李奇微为沃克的继任者。因为麦克阿瑟高度评价了李奇微的攻击性精神。 李奇微到韩国赴任时，美军的士气处于最低水平。在华盛顿，司令部的参谋们都在考虑撤离。李奇微的战争哲学是主导权。战争只有掌握主导权的人才能胜利。他责骂只制定防御计划的参谋们，到处高喊“攻击”。 但是仅凭如此宏大的口号，无法一次性修复掉落的士气。李奇微在细微之处也努力寻找改善点。 这时他提出的“细致的改善对策”之一就是让陆军和海军的副士官和士兵互相交换任务。军队是需要特别归属感的地方。但是这种归属感经常表现为蔑视和嘲弄其他兵种、其他部队，对于士气下降的部队来说，这也是阻碍斗志的因素。 例如，陆军和海军水兵们互相抱怨自己更辛苦，对方过得很舒服。李奇微希望通过互相交换角色，体验对方的任务有多么辛苦、多么痛苦、多么珍贵。据说，实际上参加该项目的军人之间产生了尊敬之心。 使韩国社会沉没的分裂手法就是将对方规定为邪恶，将对方对生活的尊重变成嘲弄。在教育、文化、社交媒体，甚至咖啡厅和出租车内，也盛行“你方便，我痛苦”的语法。这样的军队不能胜利，这样的国家只能衰落。

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