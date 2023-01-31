韩美国防、外交连锁会谈……要表现出坚定的核遏制信任. January. 31, 2023 07:47. . 美国国防部长奥斯汀昨天下午访问了韩国。奥斯汀将于今天会见国防部长官李宗燮，讨论对朝政策合作和加强延伸威慑执行力的方案。预计届时将发出应对朝鲜接连挑衅的强烈警告信息。本周末，韩国外交部长朴振将在美国会见国务卿布林肯，就印度太平洋战略等多种同盟悬案进行协调。今年迎来韩美同盟70周年，从年初开始外交安保首长之间将进行连锁会谈。 此次连锁会谈是在应对朝核、导弹挑衅，比任何时候都需要展示同盟的力量和意志的时候进行的。昨天，崔钟贤学术院的舆论调查结果也给人们带来了不小的启示。对于“是否认为韩国有必要独自进行核开发”的提问，76.6%的受访者回答“是”。对于“是否认为美国在韩半岛发生紧急情况时行使核遏制力”的提问，51.3%的人回答“是”，48.7%的人回答“不是”。大多数韩国国民同意独自进行核开发，并对美国的核遏制持半信半疑的态度。尹锡悦总统最近发表的“可以自行拥有核武器”的发言也与国民对美国核遏制公约的怀疑不无关系。 韩美应通过此次连锁会谈，提出提高对美国延伸威慑承诺可信度的具体执行力强化方案。韩美国防部长去年曾警告：“如果朝鲜发动核攻击，金正恩政权将面临灭亡。”这不能仅仅是单纯的说说而已，还要通过下月举行的韩美延伸威慑手段运用演习（DSCTTX）乃至展开战略资产联合演习等实质性措施来证明。同时，有必要打开在韩半岛重新部署战术核武器的可能性，正式开始协商准备。 独自进行核武装，就要付出因为脱离《核不扩散条约》体制而遭受国际社会制裁等残酷的代价，实际上是一个艰难的选择。尽管如此，随着韩国国民对日益高涨的朝核威胁感到的不安感和无力感日益增大，人们纷纷质疑“是否应该只相信同盟的承诺而安静坐着？”朝核威胁正在考验这种同盟的信任。以最高水平的延伸威慑力展现70年同盟的力量，才是遏制朝鲜徒劳冲动的最强大力量。

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