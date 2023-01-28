执政党：“未出售住宅激增……政府要扩大对资金困难的建设公司的担保”. January. 28, 2023 07:41. by 赵权衡记者 buzz@donga.com. 国民力量党就价格下降导致未出售住宅增加的趋势，向政府要求扩大贷款担保，以解决建设业界的资金困难。另外，该党还要求以因全租价格下降而难以返还租赁保证金的租赁人为对象，下调贷款利率等“逆向全租难”支援政策。 国民力量党经济稳定特别委员会委员长柳成杰议员27日在国会与房地产相关部门召开“改善房地产限制课题的讨论”会后，与记者们见面表示：“随着未出售增加趋势的持续，建设公司等相关业界受到的打击也不小，因此要求扩大住宅城保证公社保证供应等先发制人的应对体系。”国土交通部第一次官李元宰（音，下同）、企划财政部次官助理李亨一、韩国住宅金融公社社长崔俊宇等出席了当天的会议。 特别是，执政党要求，如果建设市场未出售房屋的数量持续增加，住宅城保证公社应带头扩大担保规模。今年住宅城保证公社为了不让竣工前因未出售而导致的销售资金不足发展成为建设业界资金困难和破产，新设了未出售项目融资贷款担保，正在以5万亿韩元的规模进行供应。未出售项目融资保证是住宅事业经营者为了解决未出售住宅而进行自救努力的条件，负责偿还事业费的本金和利息的保证。 据悉，国土部对此报告称：“正在以地方事业经营者为对象协商扩大担保。”国土部和企划财政部、住宅城保证公社等计划立即讨论未出售相关的追加方案。柳成杰说：“将仔细研究住宅城保证公社讨论过的事项，并在以后公布。” 国民力量党还要求金融委员会采取“特例安乐窝贷款”的利息下调等“逆全租难”对策，该对策最多可贷款5亿韩元，用于返还租赁保证金等用途。国民力量党表示：“考虑到今后的市场状况和韩国住宅金融公社的可用财源等，要求国民朝着减轻利率负担的方向最大限度地调整（下调）特例安乐窝贷款的利率，应（通过这些）支援租赁人把特例安乐窝贷款用于返还租赁保证金的目的。” 关于房地产市场情况，执政党还要求国土部改善调整对象地区、投机过热地区、投机地区等限制地区制度。柳成杰指出：“（限制地区）内容重复复杂，国民感到混乱和不方便。” 经济稳定特别委员会决定在2月3日的会议上与产业通商资源部、韩国电力、地区供暖公社等讨论取暖费暴涨问题的改善方案。

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