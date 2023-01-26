特朗普自夸“在高尔夫大赛上夺冠”，实际却没有出战首轮比赛，引发争议. January. 26, 2023 07:41. by 李憲宰 uni@donga.com. 以“高尔夫狂”著称的美国前总统唐纳德•特朗普（77岁•照片）表示，他在自家私人高尔夫球场举行的老年组高尔夫大赛上获得了冠军。但美国佛罗里达州地区报纸《棕榈滩邮报》25日报道说：“在共举行两轮的那场比赛中，特朗普前总统甚至没有参加第一轮比赛。” 特朗普前总统通过自己创建的社交媒体服务“Truth Social”自豪地说：“最近在美国佛罗里达州西棕榈滩的特朗普国际高尔夫俱乐部举行的老年俱乐部锦标赛上获得了冠军。”他说：“能够在美国最优秀的高尔夫球场夺冠，我感到非常荣幸。要想在大赛上夺冠，需要力量和精力。我有着不输给别人的力量和精力。要想治理国家，需要力量和精力。”有分析称，特朗普的这一发言可能是针对高龄时经常提及健康问题的拜登总统。 但在周六和周日两天内以变形定分式比赛（Stableford）方式（小鸟球2分、标准杆0分、柏忌-1分等）举行的比赛中，特朗普总统在第1轮干脆没有出现在赛道上。当天，他参加了共和党支持者哈达维的葬礼。取而代之的是，他以周四在同一赛道上取得的好成绩作为首轮成绩进行了提交。据事后报道，参赛者们在周日的赛道上看到特朗普前总统领先第二名5分后，大吃一惊。 美国著名高尔夫记者里克•莱利在2019年出版的《Commander In Cheat》一书中曾介绍过特朗普前总统在高尔夫球场犯下的各种犯规行为。莱利写道：“有一天他说他在新泽西夺冠，但实际上当时他人在费城。”

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