首尔21%的公寓全租是“逆全租”……政府应尽快采取措施保护租房者. January. 26, 2023 07:40. . 最近3个月间，首尔公寓全租交易每5桩中就有1桩以低于2年前签约时的价格进行。随着全租房价格的暴跌，如果房东不降低保证金，就无法找到租户，而且必须向现有的租户返还部分保证金，这种“逆向全租”正在扩散。通过贷款以“差额投资”方式购买房子的租赁人，因为没有办法补齐减少的全租金，还发生了向租户哭诉“请再住下去”的事情。 在过去的3个月里，在首尔进行的逆全租交易桩数为5050桩。同期，首尔全体公寓全租交易23700桩中，21%是以比两年前降低的全租金签约。逆全租比重较高的地方，之前是江西、江东、阳川、江北等区等，但江南地区作为居住地人气较高，最近也出现了同样的现象。江南区甚至出现了4年前建造的84平方米公寓的全租价格从去年的16亿韩元暴跌到一半的8亿韩元的事例。 如果是平时，全租房价格的下降是租房者高兴的事情。但是，如果像现在这样急剧下跌，即使因为离职、子女教育等原因搬家，也不能及时收回全租金，因而导致被困住。在银行贷款复杂、利率高的情况下，房东们也没有好办法在短期内筹集下跌的数亿韩元全租金。最坏的情况是，租房者要到房屋通过拍卖方式被出售后，才能收回全租金，或者被扣掉一部分或全部。 而且，预计逆全租的局势将进一步恶化。因为，由于对全租金诈骗的恐惧，越来越多的人选择很少担心押金被扣的月租房。根据最近出台的“1月3日房地产对策”，如果房东不再有实际居住于销售价上限制公寓的义务，新公寓的全租量将进一步增加。预计上半年剧增的新建公寓入住也会加剧全租房租金的下降。 政府为了防止因逆全租难给租房者带来损失，应该制定细致的对策。为了避免损失平民、青年租户家庭的最大财产——全租金，有必要加强政策机关的保证，同时有必要对难以支付全租金的房主提供贷款。特别是，由于与买卖价相比，全租房比率比公寓高，因此更多发生“空罐全租”较多的多户、联排住宅，急需进一步加强的保护租户方案。

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