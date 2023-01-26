歌手“姜根”：“虽然受到了日本‘城市流行’的影响，也融入了亚裔美国人的苦恼”. January. 26, 2023 07:40. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “浸染一次姜味就很难抹去。” 被称为“城市流行（City Pop）”新兴强者的美国创作歌手“姜根（Ginger Root）”（照片)。歌迷们这样形容沉迷于“姜根”的歌曲的自己。 “姜根”是美籍华人，原名卡梅隆·卢（音，28岁，2016年以“姜根”的名字制作音乐，至今为止发行了7张专辑、3张EP（迷你专辑）和19张单曲。“姜根”在韩国的人气始于2年前。虽然没有在韩国进行特别宣传，但粉丝们用他的歌曲制作的YouTube播放列表和翻译歌词的视频广为人知，甚至举行了单独演出，人气非常高。 20日，记者在首尔麻浦区Watcha大厅见到了即将进行韩国首场演出的“姜根”。他说：“令人难以置信的是，我们受到人们超越国境的喜爱。”由站席组成的Watcha大厅当天坐满了600多名观众。 “姜根”的音乐之所以引起关注，与韩国复古热潮有关。以《Loretta》（2021年）、《Weather》（2021年）等梦幻又感性的旋律为特征的音乐作品与具有浪漫音律的1970、1980年代的日本City Pop非常相似。他说：“高中时第一次接触了70、80年代的日本音乐，成为了粉丝，既新鲜又有点共鸣，这一点很有魅力。” 共识与他的根相连。作为移民第三代，他说：“在美国，韩国、中国、日本出生的人都被称为亚裔美国人。这也是对同一时代其他亚洲国家的歌曲感兴趣的原因，虽然从表面上看我的音乐受到了日本的影响，其中却融入了作为亚裔美国人的苦恼。” 他的个性不仅仅体现在音乐上。去年发表的《Loneliness》MV中，假想的日本歌手木美子逃跑后，姜根代为开展活动，这一独特的故事吸引了人们的视线。他同时还是一名电影学者，以制作突出影像美的1970、1980年代感性的MV而闻名。 在当天的演出中，他在唱歌、演奏、跳舞的过程中，时而搞笑，时而凝视镜头说话，仿佛在看一场机智的戏剧。他说：“希望音乐、MV、演出等我的所有活动都能带来明朗、轻快的能量。”“姜根”计划以韩国演出为开端，3月在香港和泰国举行演出。

한국어