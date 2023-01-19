萎缩的“出口地盘”中国……东盟与印度有“出路”. January. 19, 2023 07:38. . 被称为“世界工厂”并带动世界经济的中国的增长引擎正在冷却。中国去年的国内生产总值仅比前一年增加了3.0%。这远远低于中国政府的5.5%的目标值，而且还是1976年以后的第二低值。据悉，象征巨大内需市场和丰富劳动力的中国人口也在去年时隔61年再次减少。今年内将把“第一人口大国”的位子让给印度已成定局。 中国的增长率暴跌是彻底的封锁、隔离的“新冠清零”政策和全球供应网重组等国内外因素综合作用的结果。虽然今年多少会有所恢复，但很多人评价说，从长期来看，增长率遇到了很难超过5%的结构性局限。中国经济达到顶峰、即将进入下坡路的“巅峰中国（Peak China）”理论也备受关注。 中国的增长势头放缓不仅对世界经济，对韩国经济也是很大的危险因素。虽然比重有所减少，但中国仍然是占韩国进出口近四分之一的最大贸易国。据韩国银行推算，如果中国的增长率下降1个百分点，韩国的增长率将下降0.15个百分点。就是这个原因，一旦中国不是暂时性的增长放缓，而是陷入结构性低增长的情况，为了进行应对，应该积极制定对策。 首先，要降低对中国的过度依赖，积极谋求市场多元化。东盟和印度等可以成为替代方案。虽然对华出口自去年6月以后连续7个月减少，但对东盟十国和印度的出口去年却呈现出两位数的增长率。人口超过6亿的东盟是年轻、充满活力的消费市场，也是代替中国的生产基地，备受关注。印度将成为世界第一人口大国，预计到2027年将超过日本和德国，成为世界第三大经济大国。积极参与半导体、电池等美国主导的尖端产业的全球供应网重组也可以成为解决方法。 此前，韩国一直把追求史无前例的高速增长的中国当作过桥石，共同成长。但是，在中国不再是祝福、而是可能成为负担的情况下，无法利用过去的简单解决方法。即使从现在开始，也要冷静地勾画出新的经济蓝图。如果以赤手空拳开拓海外市场的迫切感寻找新的市场突破口，危机将成为另一个机会。

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