低头的男人. January. 19, 2023 07:37. . 以“思考的人”为主题创作作品的不仅仅只有奥古斯特•罗丹。与罗丹生活在同一时代的美国画家托马斯•艾金斯也画了同名肖像画。在竖长的画布上，描写了真人大小的男人。身穿黑色西装的他低着头，视线往下走。他到底是谁，在想什么？ 来自费城的艾金斯在费城美术学院修学后，一生大部分时间都在故乡作为画家兼教育家生活。他以亲眼看着人体，从解剖学上观察后绘制的肖像画和裸体画而闻名。因为他的肖像画没有将模特理想化，而是坦率客观地画出来，所以经常被委托人拒绝。因为几乎没有顾客，所以主要以朋友、家人、学生为模特。这幅画中的男人也是朋友兼小姨子的丈夫路易斯•肯顿。穿着整齐的他站在空荡荡的室内。双手插在裤兜里，低头沉思。一般来说，肖像画中的贵族或中产阶层的男人都会凝视前方，而肯顿则是自我反省的样子。这就是被评价为代表既知性又孤独的美国中产阶层男性心理的肖像画的原因。 事实上，关于肯顿的生活所知甚少。只有记录显示，他是费城出身的谷物商的儿子，是负责市会计的书记员。肯顿与艾金斯的小姨子结婚是在1899年5月，也许这幅画是作为两人的结婚礼物画的。画家可能是为了祈求成为夫妻的朋友和小姨子的幸福而送上的礼物，但是两人的婚姻生活却一点都不幸福，只是短暂地结束了。据推测，这是因为肯顿的暴力性。 这幅画的原名是“路易斯•肯顿的肖像画”。《思考的人》的题目是画家死后由他的妻子添加的。竟然给让自己的妹妹不幸的男人取与罗丹的杰作相同的题目！难道不是希望他一生都低头反省生活吗？

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