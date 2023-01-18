像无伴奏音乐一样. January. 18, 2023 07:43. . 故事的一开始并不是那么美丽。因为是17岁突然怀孕的女生故事。造成这一切的男人不知道去了哪里。听到有了孩子后，母亲对女儿冷嘲热讽，还把女儿赶走了。不负责任的父亲离家出走。学生找老师求助。这位老师陪着老父亲独自生活，让她到自己家里住。从这里开始，故事开始渐渐变得美好起来。 但是老师的父亲精神不健全。老人以偷财产为由，虐待孩子，用暴力对待孩子。苦恼不已的老师向住在农村的两位老人求助。是种田养牛的老人兄弟。他们像托尔斯泰的《战争与和平》中纯朴的农民，下意识地接纳了孩子。说是无处可去，还能怎么办。但是，他们小时候父母因交通事故去世后，就没有上学，过着孤零零的生活，除了牧场和农场工作以外，一无所知。一辈子都是那样度过的。也没有和女人生活过。想说些什么话让孩子放松心情，但不知道方法。所以刚开始好不容易对孩子说的话是关于谷物和牛的故事。豆和牛的价格如何如何…… 经过这些尴尬的瞬间，他们的家慢慢变成了孩子的家，那个孩子在那里上学时生下的孩子的家。他们比孩子的父母更像父母。生物家族解体的地方将出现新形态的家庭。像“荒野无法者”一样生活的两位老人也发生了变化。照顾牛的他们，在照顾人类的同时，摆脱了一生附着在自己身上的孤独。对他们来说，他人不是地狱，而是救赎。 这是肯特•哈鲁夫的小说《素歌》（Plainsong）中的故事。像《格里高利圣咏》（Gregorian chant）等无伴奏宗教音乐一样朴素无华（原味）、纯真的人们。因为有那样的人，所以世界还是值得活下去的。

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