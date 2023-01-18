美中经济首脑在瑞士举行首次面对面会谈. January. 18, 2023 07:44. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国财政部长耶伦和中国副总理刘鹤将于当地时间18日在瑞士苏黎世举行首次面对面会谈。在担心全球经济衰退的情况下，两大经济大国的经济负责官员是否见面并在尖锐的矛盾中寻求合作备受关注。 据美国财政部当地时间16日透露，耶伦在访问非洲的途中，将访问瑞士，会见中国经济总指挥刘鹤。双方虽然进行了3次视频会谈，但实际见面尚属首次。财政部表示：“双方将就宏观经济环境等多种经济问题交换意见。” 有分析认为，耶伦在访问中国投入经济援助的非洲前夕访问瑞士会见刘鹤的方式也是“惊人”的新闻。刘鹤正在瑞士达沃斯出席世界经济论坛（达沃斯论坛），预计将在演讲结束后的18日前往首都苏黎世会见耶伦。 美中经济首脑的首次面对面会谈是自去年11月在二十国集团峰会上美中首脑举行会谈后，似乎是在发出双方的沟通窗口正在扩散的信号。美国国务卿布林肯也将于下月5日、6日访问中国。据悉，在美国加强对中国的尖端半导体出口控制的情况下，美国财政部内部担心美国也会遭受损失，因此提出了经济负责官员之间对话的必要性。 《华尔街日报》援引耶伦的亲信报道说：“耶伦一直敦促美国企业减少对中国的依赖，但另一方面也担心中国可能会对美国进行报复。”该报还补充说，中国有可能对本国掌握的太阳能板进行限制出口美国的报复。 作为非洲最大的债权国，中国对非洲影响力巨大。耶伦在访问非洲之前会见中国经济负责官员，预计还会讨论对非洲国家的债务援助等问题。美国警惕中国对非洲的影响力，正在加强与非洲国家的合作。

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