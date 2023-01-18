三星电子推出最新的2亿像素图像传感器，将搭载在Galaxy S23上. January. 18, 2023 07:44. by 具特敎 kootg@donga.com. 三星电子今年推出了战略智能手机“Galaxy S23”上搭载的图像传感器“ISOCELL HP2”（照片）。其特点是，通过超高像素传感器技术，可以拍摄更加明亮鲜明的图片。 三星电子17日表示，推出了搭载2亿个0.6微米（1微米等于百万分之一米）大小的像素的图像传感器“ISOCELL HP2”。图像传感器是将进入相机镜头的光转换成数字信号的系统半导体，负责人的视觉功能。 HP2最大的优点是丰富的颜色表达能力。业界首次使用了新技术“双垂直传输门（D-VTG）”，电荷储存容量比之前的2亿像素产品最多增加了33%。如果电荷储存容量增加，像素可以利用更多的光，颜色可以更鲜明地表现出来。 HP2在业界首次实现了5000万像素的高明暗对比（HDR）拍摄。与以往不同，无需经过智能手机的大脑移动应用程序处理器（AP），图像处理速度得到了划时代的提升。 对全体2亿个像素赋予自动对焦功能这一点也引人注目。原本只适用于部分像素的自动对焦功能通过“超级QPD”技术适用于所有像素。如果利用自动对焦功能，瞬间经过的短场面也不会错过。 三星电子在2021年业界首次开发了2亿像素图像传感器。去年还推出了业界最小像素大小的2亿像素产品，引领着超高像素市场。三星电子的目标是今后开发出能感知人肉眼看不到的东西的技术。据市场调查机构TSR透露，图像传感器市场将以年均22%的速度增长。

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