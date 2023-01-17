美国新兴制造带的韩国企业……应成为世界产业的“灯塔”. January. 17, 2023 07:45. . 在美国东南部新兴制造业地带，韩国代表企业的生产设施正在陆续进驻。三星电子半导体工厂、现代汽车电动汽车工厂、LG能源解决方案和SK ON的电池工厂已经开工，正在准备启动。为了适应拜登政府把尖端产业生产基地引进美国的“美国制造”政策，韩国企业的努力正在如火如荼。 据悉，三星电子正在得克萨斯州建设的代工半导体工厂将在今年内竣工。前年底宣布投入170亿美元建设半导体工厂后，不到2年工厂就宣告完成。现代汽车以2025年启动为目标，正在佐治亚州建立电动汽车工厂。SK ON与福特合作在肯塔基州建设的工厂将从后年开始生产搭载在电动皮卡车上的电池。每年生产120万台洗衣机的LG电子田纳西州工厂甚至获得了世界经济论坛赋予全球最尖端工厂的“灯塔工厂”名称。 韩国企业进军美国的步伐加快，很大程度上是因为受到了美国政府的影响。拜登总统从就任初期开始就邀请半导体、电池领域的韩国大企业到白宫作客，鼓励投资，美国各州和城市提出了巨大的税制支援等，展开了招商竞争。税金和人工费低、限制少的东南部城市在即将竣工的工厂前铺设了“三星高速公路”“LG高速公路”，遵守着约定。 韩国制造企业扩大对美投资，是如果在投资竞争中落后，几年后就难以预测的全球生存游戏的结果。代工龙头企业台湾台积电（TSMC）在美国、日本建立半导体工厂，电池龙头中国宁德时代（CATL）在美国建立合作工厂也是出于同样的原因。如果不能尽早进入新一代产业、掌握超差距竞争力，美国、欧盟各国就不会争先恐后地要求韩国企业建设工厂。 但是，就连地位上升到历史最高水平的韩国企业也无法保证其成败，全球产业界正面临本国优先主义、自由贸易退潮的严重挑战。小小的松懈，也会导致被挤出领先位置。为了能让活跃在世界舞台上的韩国企业持续发挥引领尖端产业的灯塔作用，应该不惜提供人才供给、放宽限制、经济外交等能做的支援。

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