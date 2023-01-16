“最后一舞”朴恒绪浩将在三菱杯决赛二番战中挑战冠军. January. 16, 2023 07:38. by 金培中 wanted@donga.com. 越南男子足球国家队主教练朴恒绪（64岁）将在即将成为“告别赛”的东南亚足球锦标赛（三菱杯）上挑战冠军。 越南队将于16日晚9时30分在泰国巴图姆塔尼的塔姆马萨特体育场与泰国队进行决赛第2场比赛。13日，在越南河内举行的决赛第1场比赛中，越南队以2比2战平对手，为了夺冠，必须要在第2场比赛中获胜或打出3比3或更高比分的平局。如果以2比2战平，双方将进入加时赛，如果此后仍没有分出胜负，将通过点球大战决出冠军。根据客场进球多原则，在第1场比赛中攻入2球的泰国队，即使在第2场比赛中以0比0或1比1战平，也可以获得冠军。 朴教练在被称为“东南亚的世界杯”的本次大赛结束后，将为与越南队的5年多同行画上句号。朴教练表示：“虽然对泰国有利，但我们没有理由放弃。如果我们赢球，就能立马夺冠”，表明了必胜的意志。 朴教练将东南亚的边防越南训练成了足球强国。在2017年10月上任的第二年铃木杯（现三菱杯）上，他带领越南队时隔10年再次登上冠军宝座，成为了“国民英雄”。在2022年卡塔尔世界杯即将到来之际，他还带领越南队历史上首次进入了世界杯亚洲区最终预选赛。越南球迷们在朴教练最后一场主场比赛的13日，在观众席上挂出了写有“谢谢你，朴（Thank you, Park）”的大型横幅。 括上届大会在内，泰国队是夺得该赛事最多冠军（6次）的强队。在去年1月举行的上届半决赛中，泰国队以2比0战胜了越南队。在去年5月举行的东南亚运动会（SEA）决赛中，越南队以1比0雪耻泰国队，获得了冠军。朴教练带队的越南队与泰国队的交锋战绩是1胜4平1负，势均力敌。

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