韩国政府：“不会把征用解决方案拖过春天”……岸田：“尽快解决”. January. 16, 2023 07:38. by 东京=常驻记者李尚勋、申娜莉记者 sanghun@donga.com,journari@donga.com. 日本首相岸田文雄当地时间14日就韩日关系的最大悬案——日本帝国主义强占时期强制动员受害者赔偿问题表示：“与尹锡悦总统就尽快解决悬案达成一致意见，外交当局之间正在继续沟通，将把韩日关系恢复到健康的形态，继续向前发展。” 此前13日，岸田在美国约翰-霍普金斯大学发表演讲时表示：“将尽快解决韩日两国间的悬案……在面临朝鲜威胁的情况下，将加强韩美日安保合作。”分析认为，这一表态强调了迅速解决强制动员问题的意志。日本《读卖新闻》分析说：“岸田首相考虑到韩国政府将公开解决方案，对解决表示了期待。” 韩国外交部相关官员对岸田的发言表示，“在上次（去年11月）韩日首脑会谈中，两国首脑就尽快解决悬案和改善关系达成了共识”，表达了继续紧密协商的意向。 对此，15日访问日本的韩国外交部亚太局局长徐旻廷将于16日在东京与日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕举行局长级磋商。韩国政府的方针是，既然解决方案已经初现轮廓，就强烈敦促日本采取“有诚意的措施”。 据悉，韩国政府正在讨论最早将于2月中旬由尹锡悦总统访问日本并举行韩日首脑会谈的方案。但据悉，两国之间还没有进行具体的协调。日本政府正在考虑邀请尹锡悦参加5月在广岛举行的七国集团（G7）峰会。 此外，美国总统拜登13日在白宫与岸田举行首脑会谈，对日本修改国家安全战略、明确规定拥有攻击敌方基地能力（反击能力）表示强烈支持。拜登表示：“以日本历史性的增加国防支出和新国家安全战略为基础，我们正在实现军事同盟现代化。美国明确表示，美国完全、周密、完美地致力于美日同盟和日本的防御。” 拜登和岸田在美日首脑会谈联合声明中表示：“已指示部长们加强合作，以开发和有效利用日本的反击能力和其他（军事力量）。”联合声明还强调：“印度太平洋地区面临着从不符合以规范为基础的国际秩序的中国行动到朝鲜挑衅等逐渐增加的威胁，强烈反对通过武力或强压单方面改变现状的企图。”

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