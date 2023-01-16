面对复合危机，达沃斯论坛的话题是“在分裂的世界中加强合作”. January. 16, 2023 07:37. . 全世界主要人士聚集在一起探索全球课题解决方法的世界经济论坛（达沃斯论坛）年会将从今天开始以五天四晚的日程在瑞士达沃斯开幕。新冠疫情爆发以后或被取消或被推迟的论坛，时隔3年再次以面对面形式在1月份举行。包括韩国在内的130个国家的2700名政界、财界、学界人士参加的今年达沃斯论坛的主题是“在分裂的世界中加强合作”。 此次论坛是在迎来“后疫情”时代的国际社会面临史无前例的地缘政治和经济危机的问题意识下举行的。由于俄罗斯-乌克兰战争、美中霸权竞争等引发的新冷战，地球村正在经历的阵营矛盾日益严重。包括核战争可能性在内的安保威胁程度也在上升。在日益增高的贸易保护主义壁垒下，合纵连横、市场区块化、贫富差距扩大等经济难题也在迅速堆积。 在新冠大流行期间，全世界沦为贫困阶层的人口达1.2亿人，贫富差距进一步恶化。在经济衰退的恐惧中，战略物资的供应网混乱和通货膨胀等也难以消除。虽然因欧洲出现异常高温现象而有所缓解，但粮食和能源的供需仍然不稳定。超越地区和领域错综复杂的悬案任何一个都是特定国家无法独自解决的。 虽然现在比任何时候都迫切需要全球合作，但协调这一合作的世界秩序反而变得无力。联合国和世界贸易组织等主要国际机构也暴露出了其作用的局限性。严峻的现实是，日益强烈的本国优先主义甚至引发了同盟、伙伴国家之间的矛盾。甚至有人说：“过去30年间引领增长的全球化已经结束。”达沃斯论坛超越两极化时代的分裂（divided），关注多极化时代的“碎片化分裂（fragmented）”问题，也是因为这个原因。 全世界主要国家应该以达沃斯论坛为契机，探索应对当前综合危机的根本性、有效的合作方案。韩国也不例外。韩国已向国内外承诺，将以不断提高的国力和地位为基础，跃升为“全球中枢国家”。现在是国际秩序版图本身出现动摇的严重时刻。有必要从更广阔的角度考虑韩国的对外作用。不仅是眼前的悬案，在数字规范、气候变化等长期课题上也发出更多的声音，才是最终获得国家利益的道路。

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