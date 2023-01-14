英国因推迟改革而病入膏肓，如错失黄金时间，韩国将面临相同前景. January. 14, 2023 07:55. . 迎来“脱欧”第三年的英国忧心忡忡。随着新冠疫情的平息，西方七国（G7）经济逐渐伸懒腰，但英国的增长率却跌至负增长，在发达国家中正面临最恶劣的衰退。这是轻视退出欧盟所带来的经济冲击的政治领导人们的民粹主义、为挽救陷入泥潭的经济而推迟结构改革的结果。当地有人感叹说：“严重交织在一起的英国经济问题一下子爆发了。” 投资银行高盛预测，今年英国国内生产总值（GDP）将减少1.2%。这与正在与乌克兰进行战争的俄罗斯增长率预测值相差无几。预计明年也只能勉强避免负增长。英国央行已经预告了“百年不遇的长期停滞”。由于能源价格上涨、与欧洲本土的贸易减少，英国物价居高不下。由于电费暴涨、消费者实际收入减少，个体户停业在1年内增加了50%。一直固守欧洲第一位的伦敦股市的市价总额首次被法国超越。 英国的跌落清楚地表明，迎合反复无常的舆论的政界、政府的政策失败是多么致命。英国保守党为了执政承诺进行“脱欧”公投，但2016年出乎意料地突然决定退出后，英国保守党无法承担后果。在2021年英国实际履行“脱欧”之前，需要进行财政、税制等制度整顿、扩充恢复制造业的增长动力、重组供应网等改革，但未能充分应对。英国决定“脱欧”后，五名首相以莫衷一是的解决方法加深了政策混乱。 韩国经济所处的情况也不能说比英国所经历的问题更轻。因美中矛盾、乌克兰战争导致的“两极世界化”和加强保护贸易，将韩国带入发达国家门槛的出口主导经济模式本身正在受到威胁。尽管如此，政府和政界在支援进军全球经济战场企业的法案通过上也未能达成一致意见，将其搁置一边。为以防万一、旨在彻底管理国家债务的财政准则也没有在国会进行讨论。在患上像英国一样很难找到治疗药物的重病之前，应该齐心协力制定拯救经济的解决方法。

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