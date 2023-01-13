韩国核专家：“韩国下决心进行核开发时，6个月内可以生产试验品”. January. 13, 2023 07:48. by 尹相虎, 申나리 ysh1005@donga.com,journari@donga.com. 围绕尹锡悦总统“可以自行拥核”的表态，如果韩国进行核开发时的技术过程和所需时间等备受关注。首尔大学原子核工程系名誉教授徐均烈（音）表示：“韩国已经掌握了拥核国水平的再处理、浓缩技术，只要做出决断，在6个月内就能制造出20千吨（千吨为1000吨TNT的爆炸力）级试制品。” 如果对2019年中断运行的月城核电站1号机组和目前运营的20多座核电站中保管的废燃料棒进行再处理，就会产生钚。徐均烈说：“如果每天三班地投入500名高级技术人员，6个月内就能获得6公斤的钚。”在同一时期，如果利用激光浓缩技术生产铀，可以确保3枚核武器分量的核物质。 2000年，韩国原子能研究院从研究角度出发，以激光浓缩方式成功进行了武器级铀的生产实验，并接受了国际原子能机构的核查。韩国军方消息人士表示：“引爆装置也可能在1年内制造完成。”专家们主张，试制品是利用超级计算机的模拟实验，即使没有核试验，也可以进行性能验证。徐均烈预计：“试制品完成后两三年，可批量生产50公斤-60公斤的小型化战术核武器，可以安装在战斗机或‘玄武’导弹上。” 但大部分人认为，自主核武装的筹码缺乏现实性。据认为，如果韩国打破《核不扩散条约》进行核开发，能否承受经济、外交损失和韩美关系破裂等。梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤（音）指出：“如果韩国试图在核不扩散体制下进行核武装，经济将因经济制裁而崩溃。” 总统室相关人士12日表示：“政府遵守核不扩散体制的大原则没有改变。尽管如此，在朝核威胁高度化的情况下，总统阐明了坚决的意志。”

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