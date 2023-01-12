韩美将于5月举行“应对朝鲜核攻击的核保护伞演习”. January. 12, 2023 07:46. by 申圭鎭, 孫孝珠 newjin@donga.com,hjson@donga.com. 韩国军联合参谋本部和美国战略司令部决定于今年5月实施假设朝鲜核攻击的核保护伞运用演习。也就是说，根据核威胁、核使用临近、核使用等朝鲜的核挑衅情况，韩美军事当局将讨论并检查如何展开美国战略资产等核保护伞并采取攻势予以应对的具体方案。 国防部11日在总统室迎宾馆举行的今年业务报告中，向尹锡悦总统报告称，今年将首次以“军队对军队”的形式举行韩美之间为加强延伸威慑而实行的延伸威慑手段运用演习。在此之前的2月份，将先实施去年11月韩美安保磋商会议上一致同意的韩美国防部之间定期举行的延伸威慑手段运用演习。延伸威慑手段运用演习通常是韩美国防部有关负责人聚集在一起，在政策领域讨论应对朝鲜核挑衅各预案方案的演习，文在寅政府只在2019年和2021年进行了两次。 因此，如果2月份举行的延伸威慑手段运用演习是以国防政策领域为主讨论核挑衅应对方案，那么5月份将是执行实际行动（军令）的军队组织首次实施延伸威慑手段运用演习，讨论美国战略资产的展开规模、水平、联合应对等具体军事应对方案。韩国国防部长李钟燮在业务报告后的新闻发布会上解释说：“可以理解为是比过去在政策水平上进行的运用演习更具体、更实质性的运用演习。将具体讨论为了应对具体的威胁种类，应如何采取措施等。”政府消息灵通人士表示：“这一措施是为了提高延伸威慑的执行力，展现尹锡悦政府的意志。” 对此，尹锡悦在当天公开的美联社采访中表示：“（今年）有延伸威慑手段运用演习，也有实际启动核投放手段的演习。”也就是说，随着战略轰炸机或核动力潜艇等美国核投放战略资产在韩半岛实际展开，韩国军方将更加频繁地实施比原来更加强化的联合演习。 韩国军方还报告说，今年下半年将发射侦察卫星1号，成为应对朝鲜核武器和导弹威胁的“杀伤链”的“眼睛”。韩国军方期待，到2025年为止，如果5颗800公斤级侦察卫星依次安放在地球轨道上，那么在原本依靠美国侦察卫星的朝鲜挑衅征兆探测领域，韩国军队自身的力量将得到大幅加强。同时，韩美计划，自2013年以后时隔10年再次修改针对性遏制战略，该战略将反映朝鲜今年提升的核武器、导弹开发情况等，成为作战计划等方针。

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