秘鲁反政府示威再次激化……一天内死亡18人. January. 12, 2023 07:45. by 李彩完记者 chaewani@donga.com. 去年12月7日，秘鲁前总统卡斯蒂略被弹劾而引发的秘鲁反政府示威正在激化。当地时间9日，示威群众与警察发生冲突，导致18人死亡，这是最严重的流血事件。10日还发现了被烧毁的警察尸体。对此，检方以集体屠杀等嫌疑，着手调查包括迪纳·博卢阿尔特总统在内的内阁人士。 据法新社等媒体报道，9日在南部普诺州胡利亚卡机场附近，因试图进入机场的9000多名示威者和试图阻止的警察发生冲突，导致包括1名10多岁青少年在内的共17人死亡。其他地区也有1人死亡，仅当天就有18人死亡。10日，在胡利亚卡一带的车内还发现了被烧死的警察。 位于著名旅游胜地的社喀喀湖的普诺主要居住着艾马拉原住民。他们是首位农民出身的总统卡斯蒂略的核心支持层，因此强烈反对他的弹劾。 示威群众要求博卢阿尔特总统辞职、解散议会、释放前总统卡斯蒂略等。对此，议会通过了比现有日程提前2年的2024年4月举行大选和议会选举的修宪案，但示威始终没有减弱。示威爆发后到10日为止，累计死亡人数至少达46人。 流血事态激化后，检察总长帕特里西亚·贝纳维德斯10日命令对博卢阿尔特总统、总理奥塔罗拉、内务部长维克托·罗哈斯、国防部长豪尔赫·查韦斯进行预备调查。他们还被加上又集体屠杀、杀人等嫌疑。 卡斯蒂略于2021年7月执政。在因新冠大流行、根深蒂固的经济困难而苦苦挣扎的情况下，强行试图解散议会，结果因无能和腐败嫌疑被议会弹劾。

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