韩国造船业订单量连续4年位居全球第二……与第一位中国之间的差距缩小. January. 11, 2023 07:43. by 金在亨 monami@donga.com. 截至去年，韩国造船业连续4年位居全球船舶订单量第2位，但缩小了与第1位中国之间的差距。 10日，据造船海运市场分析机构“克拉克森”研究公司透露，去年韩国承揽了1627万CGT（标准货船换算吨位•289艘），继中国（2082万CGT）之后位居第二。自2018年登上榜首以后，虽然连续4年落后于中国，但两国之间的差距有所缩小。韩国和中国的订单量差距从2021年的833万CGT减少到了去年的455万CGT。这得益于中国与2021年相比订单量减少了20.5%，而韩国只减少了8.9%。 去年，韩国造船业在世界市场的占有率为38%。以去年年末为基准，韩国的订单剩余量（剩余的物量）为3750万CGT，比1年前的3011万CGT上升了739万CGT（24.5%）。中国去年年末的订单剩余量为4788万CGT，同期上涨了14.9%。 与造船公司的收益性直接相关的新造船价格指数（Newbuilding Price Index）在去年12月达到161.81点，比1年前上升了7.63点。各船种的船价分别为液化天然气（LNG）运输船2.48亿美元（约3090亿韩元）、大型油轮1.2亿美元、超大型集装箱船2.15亿美元等。 产业通商资源部之前曾发表说，韩国在大型LNG运输船等高附加值船舶市场上，接到了占全世界订货量（2079万CGT）57.6%的1198万CGT订单。造船业界相关人士表示：“在主导环保、高附加值船舶建造市场的同时，提高了收益性，在量上也再次缩小了与中国之间的差距。”

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