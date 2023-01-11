仙甘岛的孩子们. January. 11, 2023 07:43. . 在发生当时，虽然没有形成心理创伤，但如果理解脉络，就会成为心理创伤。井原宏光的《啊！仙甘岛》是一部关于这种心理创伤的伦理性的感谢小说。 其背景是位于安山的仙甘岛。从1942年到1945年，仙甘学院就在那里。当时是岛屿。朝鲜总督府以把数百名流浪儿培养成皇国臣民为由，收容在那里。孩子们称教官为父亲。教官中也有创氏改名的朝鲜人。这里就像地狱一样。 一些孩子因不堪忍受那样的生活而游海逃逸时溺水身亡。被抓的孩子们被教官打得半死不活。死的不是人，而是一个号码而已。孩子们不叫名字，而是叫贴在上衣上的号码。 作者以小说的形式证实那种悲剧。他是仙甘学院副院长的儿子，从7岁到10岁一直住在那里。母亲、姐姐、两个妹妹都住在那里。战争结束后，家人回到了日本，他们中没有一个人提到仙甘岛。但是他始终无法忘记。脑海中总是浮现出当时看到的孩子们悲惨的样子和事件。在得知当时还不知道的日本帝国的暴行后，那段记忆变成了心理创伤。 把仙甘学院的悲剧公诸于世已成为一种强迫想法。他寻找仙甘岛超过50次，开始挖掘那件事。1989年出版的《啊！仙甘岛》就是其成果。直到那本小说问世，仙甘学院的悲剧才开始公诸于世。但令人啼笑皆非的是，仙甘学院在光复后也没有关闭，直到1982年一直被用作收容孤儿的设施。 仙甘学院的牺牲者们用佳亚特里•斯皮瓦克的用语说就是“那些为了自己而无法言说的下层（下位）人物。”在下位者中为下位者代言，在最底层为最底层可怜的孩子代言的不是韩国人，而是一名日本人。对他人的温暖的心非常耀眼。

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