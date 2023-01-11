继德国之后，比利时也将“推翻脱核电”. January. 11, 2023 07:43. by 李彩完记者 chaewani@donga.com. 原计划到2025年为止使用核能发电的比利时决定将主要核电站的运行时间再延长10年。俄罗斯为对抗西方制裁而实施“能源武器化”，导致欧洲能源危机扩大，20年前宣布脱离核电站政策的比利时也回到了核电站。 据路透社等外电9日报道，比利时首相亚历山大•德克罗当天表示，已与核电站运营公司达成协议，延长本国7座核反应堆中最新型核反应堆多尔4号机组和蒂昂州3号机组等2座核反应堆的运转时间。负责比利时全部核电站容量35%的两座核电站原计划在2025年停止运行，但现在计划完成必要检查后，从2026年11月开始再运行10年。德克罗总理在记者会上说明了背景：“延长两个核反应堆的运转时间对于保障能源安全来说是非常必要的。” 此前，比利时曾于2003年宣布“到2025年为止，将分阶段停止所有核电站的运转”。实际上，多尔3号机组去年已经进入了废弃程序。但是，去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，为应对美国等西方制裁，俄罗斯减少了前往欧洲的天然气供应，使整个欧洲的能源危机达到高潮。比利时电力当局曾警告说，如果不延长核电站的运转时间，2026年至2027年冬季电力将严重不足。 一直站在脱核电前沿的德国、瑞典也正在延长核电站的运转时间。德国决定在今年4月之前启动去年全面中断的剩下的3座核电站。本月3日，瑞典首相沃尔夫•克里斯特松向法国总统马克龙表明了购买法国2座核反应堆的意向。

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