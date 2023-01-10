“脱北”作家“无线”举办祈愿读书和平的展示会. January. 10, 2023 08:01. by 趙은아 achim@donga.com. “脱北”作家“无线”（音）在德国慕尼黑附近举办传递和平信息的个人展。 韩国、日本、德国文化艺术家团体“艺术5”表示，“无线”在本月7日至29日在德国慕尼黑附近的沃尔夫拉茨豪森昆斯特图姆举行个人展“无限（Grenzenlos）”。“无线”出生于朝鲜，1998年越过图们江，经由中国、老挝等地于2002年进入韩国定居；2007年毕业于弘益大学美术学院绘画系，2009年毕业于弘益大学美术研究生院绘画系。 为了不让留在朝鲜的家人受到伤害，“无线”在没有公开实名和脸部的情况下进行作品活动。他起名“无线”，意思就是“没有线”，其中包含了祈求休战线消失的希望。他此次举办的是个人展也包含了这一意思。这是他第三次在德国举行个人展，展示84件作品。从2008年起，他不仅在国内，还在美国、德国、澳大利亚、中国等地一直举办个人展。他用让人联想到朝鲜政治宣传品的强烈色彩和巨大的韩语文字传达着和平的信息。 “艺术5”共同代表刘在贤（音）介绍说：“通过此次展览，创作人‘无线’展示了战争与和平之间的界线，展览将包含他在（与俄罗斯进行战争的）乌克兰难民进入的德国和正在进行战争的欧洲土地上看到的混乱的美感表现。”

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