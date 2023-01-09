总统室恢复公职监察……应把焦点放在“干事的公职社会”上. January. 09, 2023 07:34. . 总统室正在推进新设公职人员监察调查组。监察调查组表示，如果国务调整室下属新设的公务员服务管理组收集并通报公务员违法行动情报，将以展开实际调查的方式进行协助。过去青瓦台时期，民政首席秘书室曾下设公职监察班，但根据尹锡悦总统“废除民政首席秘书室”的竞选公约，去年5月政府上台后消失。将恢复其中一部分监察公职人员的功能，由公职秘书室下属或单独机构运营。 政府在执政第二年之际，在总统室新设负责监察公职人员的小组，其宗旨是整顿公职纲纪。因为不少人指出，从最近军队应对朝鲜无人机、万圣节惨案、接连发生的铁路事故防范及应对过程来看，公职社会正在发生无法理解的事情。 不过，总统室的公职监察功能不能只停留在查出腐败公务员上。相比之下，应该把焦点放在营造“干事的公职社会”风气上。在现政府任期初期，由于官僚们的伏地不动，在加快国政课题执行速度方面确实遇到了部分困难。据悉，像数字平台政府一样，就是旨在帮助国民生活的政策，因为也不知道下届政权会怎么样，官员们不愿意积极参与。 从这一点看，新设公职人员监察调查组不仅要改善公职人员的腐败问题，还要改善公务员的贪图安逸、纪律松懈、懒惰、职务怠慢等不管哪一个政权都必须打破的负面惯例，并有必要向为改善国政成果和国民生活做出贡献的方向发展。 在国内外困难的经济状况下，所有政府部门应该齐心协力，共同关注困难平民的生活，公职社会要做的事情非常堆积如出。不能出现因为新设公职人员监察组而导致“因为干事就会打碎盘子，因而什么事都不想做”等无事安逸的情况。为此，公职人员监察调查组应从加强国家监察力量的角度出发，进行充实的设计和组建，以便对公职社会内部错误的惯例、结构进行实质性手术。

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