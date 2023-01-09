黄喜灿替补上场仅3分钟就攻入本赛季首粒进球. January. 09, 2023 07:34. by 金培中 wanted@donga.com. “黄牛”黄喜灿（27岁•伍尔弗汉普顿）在本赛季首次打开了得分炮。 8日，黄喜灿在与利物浦队的2022~2023赛季英格兰足总（FA）杯64强客场比赛中，在球队1比2落后的下半场第18分钟替补上场，并在3分钟后攻入扳平比分的进球。这是黄喜灿本赛季在所属球队攻入的首粒进球。黄喜灿自去年2月25日英格兰足球超级联赛（EPL）与阿森纳队的比赛中进球后，在所属球队约11个月的时间里遭遇进球荒。在当天的比赛之前，黄喜灿在本赛季只贡献了2次助攻。 黄喜灿在下半场第21分钟将球传给马特乌斯•库尼亚（24岁）后，迅速包抄到对方球门前。库尼亚横传的皮球被黄喜灿来了一记右脚滑铲射门。皮球碰到利物浦后卫伊布拉希马•科纳特（24岁）的脚后改变方向后再次击中黄喜灿的肋部，方应不及的守门员阿利松•贝克尔（31岁）只能眼睁睁地看着皮球从自己身下滚进球网内。足球统计网站“Whoscored”赛后给黄喜灿打出了最高分7.5分。体育专门媒体ESPN、欧洲体育等也给黄喜灿打了队内最高分。 上赛季攻入5球的黄喜灿在本赛季没能得到很多出场机会。在卡塔尔世界杯之前，他参加了11场英超比赛，但首发出场只有3场。去年11月，胡伦•洛佩特吉（57岁）执教狼队，黄喜灿也抓住了反弹的机会。在前任主教练布鲁诺•拉兹（47岁）手下，黄喜灿主要坐在替补席上，但自从洛佩特吉主教练来到球队后，他连续3场首发出场。 当天，狼队以2比2战平利物浦队，之后两队将进行重赛。根据英格兰足总杯的传统，如果两队在90分钟比赛内战成平局，就重新安排日程进行重赛。 托特纳姆热刺队7日在与朴茨茅斯队的足总杯64强赛上，凭借哈里•凯恩（30岁）的制胜球以1比0战胜对手，进入了32强。孙兴慜（31岁）虽然首发出场打满全场，但未能取得进球。

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