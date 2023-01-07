韩国政府着手检查扩音器设备，以应对重启对朝广播. January. 07, 2023 07:40. by 全珠英记者、申圭镇记者 aimhigh@donga.com、newjin@donga.com. 记者6日获悉，韩国政府正式着手检查设置在最前方的对朝扩音器设备。韩国政府正在考虑，如果朝鲜用无人机侵犯领土等进行重大挑衅，将停止2018年签署的《9·19南北军事协议》效力、重启对朝扩音器广播。作为事前工作，政府着手对扩音器设备进行检查。 韩国政府相关人士当天在与《东亚日报》的通话中表示：“（为应对重启广播）正在整备现有的对朝扩音器广播设备等。这是为了未雨绸缪。”韩国政府认为，如果9·19协议停止效力，禁止对朝扬声器广播等的现行《南北关系发展法》（又称《禁止对朝传单法》）相关条款的处罚依据也将消失，因此从法律上来看，重启广播就没有了障碍。 据悉，韩国政府正在优先检查过去在最前方部队设置对朝扩音器的场所。但据悉，目前还没有追加购买新装备。韩国政府另一名相关人士表示：“政府同时还在判断，（除侵犯领土外）如果朝鲜发射洲际导弹等导弹或进行核试验等（重大）挑衅，是否也要恢复广播。” 韩国总统室相关人士表示：“（如果朝鲜发起挑衅）尹锡悦总统的决定将中止9·19协议的效力，根据国家安全保障会议的判断，将采取重启对朝扩音器广播的程序。”

한국어