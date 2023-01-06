“拦截2万美元的俄罗斯无人机，需要50万美元的导弹”……乌克兰面临高价武器困境. January. 06, 2023 07:46. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 据美国《纽约时报》当地时间3日报道，乌克兰为拦截俄罗斯的无人机而使用的最尖端防空导弹系统等费用太高，因此陷入了苦恼之中。这意味着，虽然知道击落廉价无人机时使用的导弹非常昂贵，但由于没有可以立即代替的武器，所以陷入了收支平衡的“困境”。 俄罗斯最近活跃使用的伊朗产自爆无人机每架只有约2万美元（约2400万韩元）。相反，乌克兰为了拦截而正在使用的美国尖端地对空导弹“国家先进地对空导弹系统（NASAMS）”的价格高达50万美元（约6亿韩元），相当于25倍。在美国支援先进地对空导弹之前，乌克兰军队主要使用的前苏联产“S-300”导弹也是14万美元（约2.8亿韩元）。 《纽约时报》认为，虽然最近乌克兰成功阻止了俄罗斯的无人机空袭，但目前的情况并不完全有利于乌克兰。也有人分析说，俄罗斯想要的就是这种乌克兰越发射导弹赤字就越大的局面。 不过，也有人指出，为了保护人命及基础设施，只能忍受赤字。美国智库“战争研究所”研究员乔治·巴罗斯表示：“要想保护发电站等主要基础设施，只能使用昂贵的防空导弹。”负责乌克兰军队战略咨询的马耳他咨询公司代表阿特姆·斯塔罗西克也表示：“导弹的价格比修理发电站便宜。拯救人的生命也很重要。” 西方了解到这种情况，正在增加对乌克兰的武器支援。据法新社等媒体报道，法国总统马克龙4日在与乌克兰总统泽连斯基的通话中承诺支援“AMX-10RC”轻型装甲车。这是西方首次向乌克兰支援装甲车。泽连斯基表示感谢说：“有你的领导力，我们更接近胜利了。”

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