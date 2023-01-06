亚马逊裁员规模扩大，1万→1.8万人. January. 06, 2023 07:45. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国最大的电子商务企业亚马逊表示，将裁员1.8万人。与去年11月报道的1万名相比，裁员规模更大。这是最近一年信息技术（IT）业界人力结构调整中规模最大的一次。 亚马逊首席执行官（CEO）安迪•贾西当地时间4日通过公司博客表示：“经过艰难的讨论，裁员规模定为1.8万人”，“这一变化（裁员）将帮助我们以更强大的费用结构追求长期机会。”他还补充说，裁员对象主要集中在亚马逊商店及用户体验部门，对象将从18日开始接到通知。《华尔街日报》（WSJ）分析说，此次裁员规模约占亚马逊企业部门职员的5%。 亚马逊在新型冠状病毒感染症（COVID-19）全球性大流行期间，因网上购物的扩大迎来了全盛期。但随着新冠病毒的缓和，从去年开始顾客们再次转向线下卖场，加之因美国中央银行联邦储备系统（Fed•美联储）的利率上调等宏观经济环境发生变化，业绩下调等，经历了低迷。 当天，美国软件企业Salesforce也表示，将裁员全体人员的10%，并减少各地区的分公司规模。Salesforce CEO马克•贝尼奥夫透露了裁员背景，“经营环境具有挑战性，顾客对购买决定变得更加慎重。” 但是，虽然美国大企业以大型科技公司为中心裁员，但美国劳动市场仍然呈现出良好的势头。据美国劳动部当天公布的数据显示，去年11月美国企业的招聘件数为1046万件，高于华尔街的预测值（1000万件）。据分析，这是因为随着新冠肺炎疫情期间萎缩的餐饮、旅行等服务产业的正常化，招聘人数增加。

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